(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Segre, Io da vittima di odio a simbolo che disturba "Io sono stata vittima dell'odio ed evidentemente sono un simbolo che disturba, a maggior ragione per me è motivo di grande soddisfazione illustrare oggi in quest'aula il contenuto della mozione 136 che ha uno scopo chiaro e netto:prevenire e contrastare l'incitamento all'odio" Così la senatrice Segre nel suo intervento al Senato per illustrare la sua mozione per l'istituzione di una commissione monocamerale straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Fonte: Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev