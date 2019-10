(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Di Maio: "Nel Governo attuale si lavora meglio che nel precedente" Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, in sala stampa al Senato: "Con Franceschini lavoro benissimo, in questo governo c'è molta più serenità del precedente, quindi non è una questione contro questo Pd ma sono 10 anni che ci dicevano 'mettetevi insieme che potrebbe rappresentare un'alternativa per questo paese' e invece il voto umbro purtroppo dimostra esattamente il contrario" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev