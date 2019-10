(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Di Maio: "Non ci sono i presupposti per un'alleanza strutturale con il Pd" Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, in sala stampa al Senato: "Zingaretti vuole alleanze strutturali col M5S? Non ci sono i presupposti, basta parlare coi nostri attivisti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev