(Agenzia Vista) Santiago, 30 ottobre 2019 Proteste in Cile, i manifestanti cantano 'Bella Ciao' Il Cile è sceso in piazza per protestare contro il presidente Sebastian Pinera. A Santiago 10 mila persone si sono radunate per manifestare pacificamente in Plaza Italia e hanno suonato e cantato l'inno partigiano italiano 'Bella Ciao'. Fonte: Twitter/@leslye_sy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev