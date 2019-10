(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 ottobre 2019 Manovra, Dombrovskis: "Non pensiamo a bocciatura dell'Italia ma restano preoccupazioni" “Come sapete non è una cosa che viene attualmente considerata. Ciò nonostante, abbiamo certe preoccupazioni sul bilancio dell'Italia: per questo abbiamo inviato una lettera al governo italiano e stiamo valutando la risposta. In ogni caso la valutazione complessiva della manovra economica verrà effettuata in linea con quella di tutti gli altri Stati dell'Eurozona". Così il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, rispondendo ad una domanda durante una conferenza sull'Esm a Bruxelles. Fonte Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev