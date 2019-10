(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2019 Manovra, Marattin (IV): "Mai detto che se non ci accontentano su Quota 100 non la votiamo" "Mai detto che se non ci accontentano su Quota 100 non votiamo la manovra". Così il Deputato di Italia Viva Luigi Marattin, intervenuto all'esterno di Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it