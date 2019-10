Delfini e squali nuotano tra le zucche di Halloween a Oltremare di Riccione

(Agenzia Vista) Riccione, 29 ottobre 2019 Delfini e squali nuotano tra le zucche di Halloween nella Laguna di Ulisse a Oltremare di Riccione E’ bastato calare una zucca intagliata con il sorriso sdentato di Jack-O-Lantern nella immensa Laguna di Ulisse a Oltremare di Riccione, per incuriosire in pochi minuti la grande famiglia di delfini. Tutte le femmine di tursiope si sono avvicinate al sub che era sceso pochi minuti prima in acqua di nascosto, per osservare da vicino la bella sorpresa. I delfini si sono subito diretti verso la zucca, in mano al sub, nuotando con gioia intorno al dolphin trainer che ha voluto fare loro un bello ‘scherzetto’ per Halloween. Ogni tursiope ha risposto al regalo con tantissime bolle di felicità. Anche nelle vasche tropicali dell’Acquario di Cattolica sono arrivate le zucche intagliate. Fra squaletti e pesci variopinti, le zucche sono state letteralmente prese d’assalto. I vari esemplari di squalo bambu (Chiloscyllium punctatum), pesce stendardo (Eniochus acuminatus), damigella fasciata (Dascyllus aruanus) e pesci farfalla (Chaetodon falcula) presenti nella vasca non si sono fatti intimidire. Dopo un iniziale momento di stupore sono stati conquistati invadendo la forma intrusa! Lo spirito di Halloween è arrivato nei parchi Costa Edutainment (Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura) che dal 31 ottobre al 3 novembre saranno mostruosamente allestiti a tema. Quattro giorni fra squali, delfini e un intero mondo stregato in miniatura, dove i bimbi in maschera si divertiranno, fra laboratori, giochi di squadra, spettacoli e decorazioni… da paura. A Oltremare sorpresa nella sorpresa: venerdì 1 novembre la laguna sarà in festa anche per il compleanno di Candy, la delfina mamma di Tabo e del beniamino di tutti, Ulisse. La delfina compie 40 anni / courtesy Oltremare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev