(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2019 Modugno, Vasco e Gaber. Conte e Salvini fanno a gara di citazioni musicali dopo il voto in Umbria Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'evento 'Sindaci d'Italia' organizzato da Poste Italiane. Il presidente risponde citando Modugno a chi gli chiede un commento sul risultato del voto in Umbria: "Io in discussione? Non ho niente, ma ho il sole, il cielo e il mare". Da Perugia il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa con la neo presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, esordisce citando Vasco Rossi: "Che splendida giornata", ma anche Giorgio Gaber: "Libertà è partecipazione, non è star sopra un albero, ieri gli umbri non sono rimasti sopra un albero" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it