Umbria, Meloni: "Al Governo un sonoro ceffone dmocratico"

Fitto: "Confluendo in FdI in Puglia completiamo fase avviata ad Atreju 2018"

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2019 Fitto: "Confluendo in FdI in Puglia completiamo fase avviata ad Atreju 2018" La conferenza stampa per ufficializzare la confluenza di Direzione Italia di Raffaele Fitto in Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev