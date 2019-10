(Agenzia Vista) Strasburgo, 22 ottobre 2019 Juncker applaudito dal Parlamento Europeo, Zanni resta seduto e lui gli fa segno di alzarsi L'ormai ex Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker viene applaudito al termine del suo ultimo discorso ufficiale al Parlamento Europeo. L'europarlamentare della Lega Marco Zanni, che lo aveva fortemente criticato, non si alza ad applaudire con il resto dell'Aula e Juncker gli fa ironicamente segno di alzarsi in piedi. /courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it