(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2019 Conte: "Con Di Maio no toni particolari, chiarite incomprensioni" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea di Confesercenti: "Di Maio era stato a Washington, non ci eravamo incontrati da un po' di tempo, è stato un momento per fare un po' un confronto su tutte le questioni politiche aperte. Tra me e lui non ci sono stati toni particolari, poi per carità fa parte della dialettica quotidiana" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev