(Agenzia Vista) Firenze, 20 ottobre 2019 Renzi lancia appello agli scontenti di FI: "Le porte di Italia Viva sono aperte" Matteo Renzi interviene sul palco della Leopolda 10: "Berlusconi per 25 anni ha rappresentato un modello, l'area liberaldemocratica del Paese. La destra europea in Italia. Ieri c'è stato un passaggio di consegna con Salvini che prende in mano il centrodestra. Il malessere di quella parte dei militanti che ha votato Forza Italia è normale. A coloro i quali ritengono che ci sia spazio per un'area liberale e democratica, dico di venirci a dare una mano per il bene del Paese. Italia viva è aperta" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev