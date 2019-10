(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2019 Meloni: "Cittadinanza italiana non è un diritto, ma un premio" La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla manifestazione del centrodestra 'Orgoglio italiano' in piazza San Giovanni a Roma: "Faremo opposizione dura a questo governo. Usano i bambini come scudi umani per assicurare la cittadinanza a tutti. Questo dice la legge Boldrini, ma noi diciamo no, perché se vuoi essere italiano te la devi meritare. La cittadinanza non è un diritto, è un premio"./ fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev