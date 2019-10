(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2019 Meloni: "L'unico caos che Grillo ha prodotto è quello della Raggi" La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla manifestazione del centrodestra 'Orgoglio italiano' in piazza San Giovanni a Roma: "L'unico caos prodotto dal M5S è quello a Roma grazie a Virginia Raggi, neanche per un attimo abbiamo pensato che potesse essere un sindaco decente e faremo opposizione fino a quando non libereremo questa città dai grillini perché Roma merita un sindaco all'altezza"./ fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev