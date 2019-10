(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2019 Berlusconi: "Centrodestra vera maggioranza no comunisti al Governo". La folla urla: "Elezioni" Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alla manifestazione del centrodestra 'Orgoglio italiano' in piazza San Giovanni a Roma: "L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra, dai comunisti, perché ha ben chiaro cosa significa il loro governo. Vuole essere governata da noi. E noi qui rappresentiamo la migliore Italia, che lavora, che produce. Solo se siamo tutti assieme potremo cambiare la nostra Italia" / fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev