(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2019 Vista, la Settimana in 2 minuti - Lunedì 14 ottobre. Brexit, la regina Elisabetta: “Priorità del Governo uscire il 31 ottobre” - Martedì 15 ottobre. Siria, Di Maio: “Non deve essere militare la risposta alla crisi” - Mercoledì 16 ottobre. Mattarella in visita ufficiale in USA - Giovedì 17 ottobre. Al via la 14° edizione della Festa del Cinema di Roma - Venerdì 18 ottobre. Indipendenza Catalogna, le proteste a Barcellona Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev