(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 ottobre 2019 Conte ai giornalisti: "Italia ha ruolo importante in Ue, cos'altro volete?" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo: "Siamo costantemente aggiornati, siamo un pilastro per quanto riguarda questa nuova legislatura. L'Italia recita un ruolo importante, e abbiamo avuto un ruolo importante per arrivare a queste designazioni. C'e' stato un riconoscimento concreto. Non bastano gli affari economici? Non basta un posto nel board della Bce? Non basta la presidenza del parlamento europeo? Cos'altro volete?" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev