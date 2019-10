(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 ottobre 2019 'The future of Fashion', Deloitte e Confindustria Moda al Parlamento Ue, lo speciale Si è tenuta al Parlamento Europeo la conferenza ’The Future of Fashion’ organizzata da Deloitte e Confindustria Moda per presentare il volume “Making IT - Fitting the Future” sulle eccellenze italiane nel campo della moda. Dopo l'introduzione del CEO di Deloitte Fabio Pompei, al dibattito hanno partecipato, tra gli altri Roberto Viola (Direttore Generale DG CONNECT), Elena Basile, l'ambasciatrice italiana in Belgio che ha patrocinato l'evento e diversi eurodeputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev