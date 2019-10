(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 ottobre 2019 Sostenibilità, Arienti (Deloitte): "Oggi ad aziende viene chiesto vero impatto etico" "Oggi ad aziende viene chiesto vero impatto etico". Così Alessandro Fontana, partner di Deloitte intervistato a margine della conferenza al Parlamento Europeo ’The Future of Fashion’ organizzato da Deloitte e Confindustria Moda per presentare il volume “Making IT - Fitting the Future” sulle eccellenze italiane nel campo della moda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev