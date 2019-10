(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 ottobre 2019 Confindustria Moda, il pres. Marenzi: "Partiamo dalla tradizione per sviluppare processi innovativi" "Partiamo dalla tradizione per sviluppare processi innovativi". Così il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, intervistato a margine della cena all’ambasciata italiana di Bruxelles in vista della conferenza al Parlamento Europeo ’The Future of Fashion’ organizzato da Deloitte e Confindustria Moda per presentare il volume “Making IT - Fitting the Future” sulle eccellenze italiane nel campo della moda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev