(Agenzia Vista) Foligno, 11 ottobre 2019 Turchia, Di Maio: "Sanzioni? Mi auguro Ue decida di prendere delle misure" "Sanzioni? Io mi auguro che l’Ue rispetto a questo atteggiamento della Turchia possa prendere delle misure. Ne discuteremo lunedì, quindi non voglio incidere sulle decisioni annunciando, ma è chiaro che l’Italia chiederà di far rispettare il diritto internazionale." Così il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrando la stampa a Foligno, in Umbria. Fonte Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev