(Agenzia Vista) Isernia, 11 ottobre 2019 Sud, il ministro Provenzano: "Ripartire con le infrastrutture" "Ripartire con le infrastrutture". Così il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, da Isernia, in Molise, insieme al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per incontrare 650 studenti degli istituti superiori della Provincia. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev