Mattarella arriva ad Atene al vertice dei Capi di Stato del Gruppo Arraiolos

Meloni davanti all'ambasciata turca: "Ue riveda accordi con Turchia se Erdogan non cessa guerra"

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2019 Meloni davanti all'ambasciata turca: "Ue riveda accordi con Turchia se Erdogan non cessa guerra" "Ue riveda accordi con Turchia se Erdogan non cessa guerra". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta a margine del flash mob di Fdi di fronte all'ambasciata turca in Italia per protestare contro la guerra mossa al popolo curdo dalla Turchia ...