(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 ottobre 2019 Pena di morte, Sassoli: "E' contro dignità umana non può essere tollerata in nessun caso" "E' contro dignità umana non può essere tollerata in nessun caso". Così il prresidente del Parlamento Ue, David Sassoli, intervenendo in Aula al Parlamento Ue. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev