(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2019 Taglio Parlamentari, Meloni Provvedimento passato grazie Fratelli d'Italia Taglio Parlamentari, Rampelli noi da sempre favorevoli. M5S non faccia primo della classe Ok definitivo dell'Aula della Camera al taglio dei parlamentari. Il disegno di legge costituzionale che riduce i deputati dai 630 attuali a 400 ed i senatori dagli attuali 315 a 200. 553 voti a favore, 14 contrari e due astenuti. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti, essendo un disegno di legge costituzionale. "Approvato dal Parlamento il ddl costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari - ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - Una riforma che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere. Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l'Italia è una giornata storica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it