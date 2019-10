Taglio Parlamentari, Mulè: "Questa è la riforma del taglia e cuci"

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2019 Taglio Parlamentari, Mule' Questa e' la riforma del taglia e cuci Taglio Parlamentari, Rampelli noi da sempre favorevoli. M5S non faccia primo della classe Ok definitivo dell'Aula della Camera al taglio dei parlamentari. Il disegno di legge costituzionale che riduce i deputati dai 630 attuali a 400 ed i senatori dagli attuali 315 a 200. 553 voti a favore, 14 contrari e due astenuti. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti, essendo un disegno di legge costituzionale. "Approvato dal Parlamento il ddl costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari - ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - Una riforma che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere. Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l'Italia è una giornata storica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it