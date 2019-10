Mattarella in Danimarca incontra il Primo Ministro

Conte: "Intelligence patrimonio di tutti, unisce e non divide"

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2019 Conte Intelligence patrimonio di tutti, unisce e non divide Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla cerimonia per il giuramento dei neoassunti del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev