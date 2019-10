(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2019 Taglio dei parlamentari, cosa prevede la norma voluta dal Governo - Infografica Una norma che da una dozzina d'anni è presente nei programmi di diverse forze politiche ma poi, per un motivo o per l'altro, non veniva mai attuata. Questa volta però l'iter burocratico (ancora lungo, in realtà prima di poter diventare effettivo ed esecutivo) è partito. Il Senato ha dato il suo primo via libera con 185 si e 54 no / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev