(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2019 EnterMode, Formica (dir scientifico): "Ecco come è nata partnership con Erasmus Plus" #EnterMode “An internship model for developing entrepreneurial skills in higher education”è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ KA2 nel capitolo dedicato alla knowledge alliance e all’internazionalizzazione delle competenze.La professoressa Nataša Urbančiková della Technickà Univerzita Kosiciach coordina il progetto, di durata biennale, che ha l’obiettivo di realizzare un nuovo modello di tirocinio volto a migliorare le soft skill imprenditoriali negli studenti universitari, anche attraverso la realizzazione di una guida per docenti e personale amministrativo e la creazione di una community of practice dove studenti e docenti potranno scambiare opinioni riguardo le proprie esperienze. Nel gennaio 2019 #Unipegaso ha ospitato i partner nel kick off svoltosi a palazzo Zapata. A giugno, nel corso dei lavori del secondo meeting alla Ludwig-Maximilians Universitat di Monaco di Baviera, sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta dai singoli partner sul modello di tirocinio attualmente adottato nelle università. L’unità di ricerca dell’UniPegaso, coordinata dal Prof. Costantino Formica, docente di Economia degli intermediari finanziari e Delegato del Rettore all’Assicurazione Qualità, Job Placement e Career, ha presentato il national report italiano. Il Prof. Eugenio D’Angelo, docente di Economia e Gestione delle Imprese, e la Dott.ssa Ida Caruccio, dottoranda dell’UniPegaso e rappresentante dell’Associazione N.O.I. (Napoli Open Innovation), nel corso delle loro relazioni, hanno offerto al partenariato alcuni spunti di riflessione per la realizzazione del nuovo e più efficace modello che è attualmente in fase di implementazione. Per la rilevazione dei dati utili alla misurazione del potenziamento delle skill imprenditoriali, sarà utilizzato un serious game da somministrare agli studenti che è attualmente in fase di progettazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev