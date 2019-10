Ue, Berlusconi: "PPE si allei anche con partito di Renzi"

Roma, Giorgia Meloni in piazza con FdI contro lo ius culturae

Roma, 3 ott. (askanews) - "No allo ius soli". "La cittadinanza non si regala". Questi gli slogan dell'iniziativa lanciata da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che ha invitato i cittadini a recarsi ai banchetti del partito davanti a Montecitorio a Roma e a firmare per dire no allo ius culturae, in discussione alla Camera, che consentirebbe a uno straniero di diventare italiano dopo ...