(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2019 Fassina ferito, il presidio di sindacati e opposizioni in Campidoglio Il presidio in Campidoglio dei partiti di opposizione alla giunta capitolina, con le principali sigle sindacali, in seguito agli scontri davanti alla sede di Roma Metropolitane che hanno portato al ferimento dell'onorevole Stefano Fassina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev