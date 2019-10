(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2019 Governo, Salvini: "Litigano più di quanto abbiamo litigato noi in un anno" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato per la presentazione di un progetto di legge del gruppo Lega al Senato, a prima firma del senatore Gianfranco Rufa, che prevede di estendere la possibilità di versare il cinque per mille alle forze dell'Ordine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev