(Agenzia Vista) Parigi, 30 settembre 2019 Chirac, Putin alla messa solenne a Parigi Lutto nazionale in Francia per la scomparsa di Jacques Chirac, presidente della Repubblica francese dal 1995 al 2007. Dopo la funzione familiare nella cappella degli Invalides, il feretro è stato portato a Saint-Sulpice per la messa solenne. Presenti, oltre alle istituzioni francesi e al presidente Emmanuel Macron, una trentina di capi di Stato e di governo, fra i quali il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidenre della Federazione Russa Vladimir Putin / fonte Élysée Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev