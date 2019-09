(Agenzia Vista) Parigi, 30 settembre 2019 Funerali Chirac l applauso della folla all uscita del feretro Lutto nazionale in Francia per la scomparsa di Jacques Chirac, presidente della Repubblica francese dal 1995 al 2007. Dopo la funzione familiare nella cappella degli Invalides, il feretro è stato portato a Saint-Sulpice per la messa solenne. Presenti, oltre alle istituzioni francesi e al presidente Emmanuel Macron, una trentina di capi di Stato e di governo, fra i quali il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidenre della Federazione Russa Vladimir Putin / fonte Élysée Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev