(Agenzia Vista) Palermo, 28 settembre 2019 Scontri fra militanti Forza Nuova e studenti al corteo per il clima a Palermo Nel video le immagini degli scontri avvenuti ieri mattina a Palermo durante lo sciopero per il clima che ha visto migliaia di studenti in corteo per le strade del centro da piazza Politeama a Palazzo dei Normanni. Poco prima della partenza si sono registrate tensioni per l'intrusione di un gruppo di ragazzi vestiti tutti di nero. Ci sono stati scontri con i manifestanti dei collettivi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti antisommossa / courtesy GdS Tgs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev