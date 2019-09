(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2019 Tutela dell'ambiente, Emiliano riceve in Campidoglio il premio 'Io faccio la mia parte' Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano riceve il Premio Nazionale 2019 "Io faccio la mia parte", quale riconoscimento per il Parere della Regione Puglia "Un pianeta pulito per tutti", presentato alla Commissione Ambiente di Bruxelles e per aver vietato, a partire dalla scorsa estate, l'uso della plastica monouso sulle spiagge della regione. Il Premio, giunto alla terza edizione, è riservato a persone, enti e nazioni che hanno dimostrato di aver fatto "la loro parte" per proteggere l'ambiente e il clima terrestre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev