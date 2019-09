(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2019 Di Maio: "A Ottobre taglio parlamentari, alla faccia di chi ha fatto cadere il governo" "Oggi è una giornata importante, il 7 ottobre è stato calendarizzato il voto finale per il taglio di 345 parlamentari. Recuperiamo 500 milioni di euro, con i quali possiamo comprare 13 mila ambulanze, costruire 133 scuole, fare grandi cose. Ma soprattutto manteniamo una promessa. Tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone, invece ne taglia quasi 350 alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari. Vedremo chi avrà il coraggio in aula di votare contro il taglio dei parlamentari. Tra una settimana e mezzo festeggiamo il taglio del numero dei parlamentari più importante della storia". Così il ministro degli Esteri e leader M5s Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook da New York. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev