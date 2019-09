Regionali Umbria, Toti: "Pd-M5s? Possono mettersi insieme anche vampiri e licantropi..."

(Agenzia Vista) Ligura, 21 settembre 2019 Carige, Toti: "Deve rimanere come una banca del territorio" "Deve rimanere come una banca del territorio". Lo ha detto il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Genova a margine della regata Millevele in occasione del Salone Nautico presso lo Yacht Club Italiano / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev