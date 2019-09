(Agenzia Vista) Lombardia, 20 settembre 2019 InVista Lombardia - Lo speciale settimanale - Olimpiadi Milano-Cortina, l'incontro in Regione Lombardia - Lombardia: siglato protocollo per sviluppo sostenibile - La presentazione della Festa del Torrone - Preraffaelliti in mostra a Palazzo Reale a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it