(Agenzia Vista) Bari, 17 settembre 2019 Patto dei Sindaci per Clima ed Energia, convegno sul Progetto RESPONSe La Regione Puglia è coordinatore del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia e si impegna a promuovere l’adesione del Patto dei Sindaci fornendo assistenza tecnica e strategica ai comuni firmatari per lo sviluppo, l’implementazione e il monitoraggio del proprio Piano d’azione per l’Energia sostenibile / Piano d’Azione per l’Energia sostenibile e il Clima. Il progetto Interreg RESPONSe supporta i Comuni costieri dell’adriatico promuovendo una governance intelligente in risposta al rischio e agli impatti causati dal cambiamento climatico. La condivisione dei dati meteorologici ed oceanografici e gli incontri con le comunità locali porteranno alla definizione di un Piano di Azione basato sulle caratteristiche del territorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev