(Agenzia Vista) Bari, 14 settembre 2019 Autonomia, Emiliano (Pres. Regione Puglia): "Unico progetto per Regioni a statuto ordinario" "Il coordinamento delle Regioni del sud, all'interno della Conferenza delle Regioni, potrebbe redigere, su sua sollecitazione, un unico progetto di autonomia differenziata, valido per tutte le Regioni a statuto ordinario e da queste condiviso, per renderle più autonome dal governo centrale, obiettivo che consideriamo giusto, dotando ciascuna dei budget di spesa corrente e spesa per investimenti che prima riequilibrino le differenze infrastrutturali e di investimenti e poi parifichino la spesa corrente secondo gli effettivi bisogni di ciascun cittadino a prescindere dal suo luogo di residenza". Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenuto durante l'inaugurazione della ottantatreesima edizione della Fiera del Levante di Bari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev