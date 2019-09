(Agenzia Vista) Veneto, 14 settembre 2019 Zaia: "Su Autonomia fatti i compiti per casa" Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia: "Sull'autonomia, abbiamo fatto tutti i compiti per casa. Quasi due milioni e mezzo di veneti sono andati a votare al referendum 690 giorni fa, dopo che il governo Renzi ci impugnò la legge, e abbiamo preparato la nostra bozza d'intesa. Adesso l'appello che faccio al governo è: dimostri di esistere e di presentare la sua proposta ai cittadini. Ad oggi tutti discutono della nostra proposta, seria e rispettosa della Costituzione, ma il governo non ne ha una scritta nero su bianco, tanto meno il Movimento 5 Stelle". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it