(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2019 Senato e Cultura, Casellati: "Omaggio a unicità Napoli con arte e solidarietà" La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, all'evento Senato&Cultura "Omaggio a Napoli". Così la presidente intervenendo in apertura: "Il settimo appuntamento di Senato&Cultura è un omaggio a Napoli, alla sua creatività, alla sua unicità. Se è vero infatti che già nell'antichità Polibio sottolineava come "per la sua bellezza e per la sua fecondità gli Dei si contendono il possesso della città", Napoli ha saputo nei secoli conservare intatta la sua magia, il suo fascino senza tempo. Per celebrarla ci sarà quindi spazio per la musica, il canto, la recitazione, l'arte; ma anche impegno sociale e solidarietà, due aspetti che diventano fondamentali per una narrazione efficace e realistica. Tanti ingredienti diversi per portare in scena un evento speciale che ci accompagnerà alla scoperta delle eccellenze e dei tesori partenopei". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev