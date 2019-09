(Agenzia Vista) New York, 12 settembre 2019 11 settembre, folla canta 'God Bless America' al memoriale di New York L'america ricorda gli attentati dell'11 settembre 2001. A New York la folla si è ritrovata al memoriale e ha intonato 'God Bless America'. Fonte: Twitter/@JesseRyanUSA Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev