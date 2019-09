(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Meloni Salvini ha fatto bene a far cadere Governo, era esperienza destinata a fallire La manifestazione promossa da Giorgia Meloni in Piazza Montecitorio nel giorno del voto di fiducia sul Governo Conte-bis. Sono scesi in piazza anche gli esponenti della Lega con Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev