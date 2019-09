(Agenzia Vista) Venezia, 07 settembre 2019 Mick Jagger a Venezia: "Manifestanti per il clima sul red carpet? Hanno il mio supporto" "Manifestanti per il clima sul red carpet? Hanno il mio supporto". Così Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, al Lido per presentare 'The burnt orange heresy' di Giuseppe Capotondi. Fonte: Facebook/La Biennale di Venezia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev