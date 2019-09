(Agenzia Vista) Salerno, 06 settembre 2019 Diciassette chihuahua ammassati in piccoli box liberati dalla forestale Vivevano ammassati in piccoli box in condizioni igieniche precarie. Una sofferenza per i 17 cani Chihuahua, tra cui 2 cuccioli di pochi mesi di vita, scoperti dai Carabinieri Forestali in un allevamento abusivo a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Visitati e curati dal medico veterinario, i Chihuahua sono stati sequestrati e affidati in custodia per essere accuditi nel migliore dei modi. Il responsabile della struttura é stato deferito all’autorità giudiziaria e dovrá rispondere di maltrattamento di animali. / Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev