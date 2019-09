Venezia76, Chiara Ferragni con super scollatura e paillettes sul red carpet del suo documentario

Salvini e la metafora calcistica: "PD in vantaggio 1-0, ma ha segnato un rigore inesistente"

(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2019 Salvini e la metafora calcistica: "PD in vantaggio 1-0, ma ha segnato un rigore inesistente" "PD in vantaggio 1-0, ma ha segnato un rigore inesistente". Così Matteo Salvini, intervenuto in diretta sulla sua pagina Facebook. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev