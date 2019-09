(Agenzia Vista) Liguria, 04 settembre 2019 Governo, Toti: "Difficile fare peggio di Toninelli al Mit" "Possiamo contare sulla punta di una mano gli italiani che avrebbero fatto peggio di Toninelli al Mit. Vedremo cosa fara' il Pd che ha ospitato per anni il peggior ambientalismo del Paese e oggi si erge a paladino delle infrastrutture dopo averle bloccate a Genova in un decennio di inconcludenti dibattiti". Cosi' il governatore Giovanni Toti stasera a Genova. Il neo ministro De Micheli "si trovera' a avere un alleato che sulle infrastrutture non condivide nulla. Le auguro in bocca al lupo ma temo che abbia un cammino in salita". / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev