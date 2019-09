Governo, Zingaretti: "Passi in avanti. Serve cambiare rispetto a quanto visto finora"

Governo, Giuseppe Conte su Facebook: non servono supereroi

Roma, 2 set. (askanews) - "È un'occasione unica per riformare incisivamente questo Paese e fare cose straordinarie per il bene degli italiani. Per fare questo non servono supereroi, basta essere persone normali ma responsabili e determinate che amano davvero il poprio Paese sopra ogni cosa". Così il presidente del Consiglio dei ministri incaricato, Giuseppe Conte in un video trasmesso sulla sua ...